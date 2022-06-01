В Норвегии прошло яркое дефиле коллекции Гюльнары Халиловой "Харыбюльбюль и Карабах" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом концертом зале Cosmopolite города Осло прошло яркое дефиле коллекции известного модельер-дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Харыбюльбюль и Карабах", сообщает Trend Life.

Мероприятие, организованное Молодежной организацией азербайджанцев Норвегии (NAYO) и Домом Азербайджана в Осло, было посвящено Дню независимости Азербайджана и "Году города Шуша".

Коллекция, в которой автор отразил стиль национальной одежды Азербайджана, древние узоры, национальную атрибутику, цветок Бюльбюля и традиции одежды Карабахского региона, вызвали большой интерес гостей вечера. На мероприятии заслуженный деятель искусств Азербайджана Баба Везироглу прочитал стихотврение, посвященное Карабаху. Норвежский женский хор Alaturka исполнил азербайджанские произведения. Гостям была представлена информация об истории, культуре и традициях Карабаха.

"Для меня всегда было большой честью представлять Азербайджан на международной арене. Азербайджанская национальная одежда – это наша история, традиции, культура и гордость. В костюме нашли отражение этнографические, исторические, художественные особенности народного творчества, проявляющиеся и в создании определённых его форм. В формировании и развитии национальной одежды особую роль сыграли различные регионы Азербайджана, в которых важное значение имеет Карабах. Особенности этого региона Азербайджана в различных одеяниях я постаралась передать в представленной коллекции.", - отметила Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии и других странах.