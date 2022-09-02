Наряды звезд на открытии кинофестиваля в Венеции (ФОТО)

31 августа на острове Лидо состоялась церемония открытия 79-го Венецианского кинофестиваля, передает Trend Life со ссылкой на РБК. Некоторые звезды, появились на красной дорожке в провокационных нарядах.

61-летняя Джулианна Мур дала фору молодым топ-моделям. Председатель жюри основной программы кинофестиваля в этом году позировала фотографам в прозрачном наряде Valentino, расшитом пайетками, и такой же накидке на тонких лентах.

В платье с накидкой появилась и Алессандра Амбросио. И хотя некоторые критики назвали цвет невесомого наряда слишком очевидным — барбикор получил статус главного оттенка этого лета.

Платья из архивных коллекций не новый тренд на красных дорожках. Тесса Томпсон - звезда "Тора" выбрала наряд Armani Prive из весенне-летней коллекции 2009 года: узкая черная юбка в пайетках и топ-бюстье с пышными воланами. Актриса дополнила образ узкими солнцезащитными очками, за что получила дополнительную порцию внимания.

Еще одна любительница архивных нарядов — Эмма Чемберлен. Для своего дебюта на Венецианском фестивале она выбрала платье Valentino из осенне-зимней коллекции 2007 года бескомпромиссного красного цвета.

Катрин Денев получала "Золотого льва" за вклад в кинематограф в элегантном красном платье.