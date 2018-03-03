Турция превращается в военную державу региона

Руфиз Хафизоглу

«История современной Турции делится на два периода: «старая слабая Турция» - до прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР) и «новая сильная Турция» - после прихода ПСР» - считают в политических кругах Турции.

Изучая политическое и экономическое развитие Турции после прихода к власти ПСР, можно увидеть, что несмотря на все политические и внутренние волнения, было проведено множество реформ для развития страны.

Оборонная промышленность - один из показателей мощи любой страны. И, конечно же, власти Турции, понимая это, начали активно развивать оборонную промышленность. Кроме того, на избавление Турции от зависимости от импорта вооружений власти подвиг отказ ряда стран ЕС и США продавать оружие Турции. За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов, а экспорт продукции оборонпрома страны за последние годы достиг 2,5 миллиарда долларов.

Согласно данным Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции, в январе-феврале текущего года экспорт продукции оборонпрома вырос на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 258,9 миллиона долларов.

За два месяца 2018 года в Оман было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 20,3 миллиона долларов. В Великобританию было экспортировано продукции оборонной промышленности на 10,5 миллиона долларов, в Индию - на 9,4 миллиона долларов, в Китай - на 8,2 миллиона долларов, в Катар - на 7,9 миллиона долларов, в Италию - на 6,4 миллиона долларов, в Азербайджан - на 5,2 миллиона долларов. Остальной объем экспортированной оборонной продукции - на сумму в 191 миллион долларов - пришелся на долю других стран.

Можно сказать, что операция «Оливковая ветвь», которую Турция проводит в сирийском районе Африн против террористов PYD и YPG, предоставила стране возможность продемонстрировать свою военную мощь. ВС Турции используют против террористов в Африне так называемые дроны-камикадзе «Alpagu Drone», дальнобойные гаубицы «Шторм» (Fırtına), бронемашины «Kirpi» и «Kobra», вертолеты ATAK, ракеты «Kasırga», которые способны поражать цели на дистанции 100 км. И все это является оружием отечественного производства.

На фоне военных операций в Африне в начале февраля министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил об успешном тестировании зенитно-ракетных комплексов HISAR.

В феврале турецкая военная компания «Nurol Makina» заявила о том, что разрабатывает технологию для бронеавтомобилей «Ejder Yalçın 4x4», не требующих наличия экипажа.

Также в феврале текущего года в Турции были завершены разработка двигателя для отечественных беспилотных летательных аппаратов ANKA, противотанковой системы «UKTK». В этот же период Турция приступила к строительству третьей подводной лодки - «Murat Reis».

Сегодня в Турции работают над усовершенствованием разработок в рамках таких проектов, как «Samur», бронеавтомобили «Ejder Yalçın 4x4», «Cobra II», «Kirpi», танки «ALTAY». Также ведутся усовершенствование и разработка проектов «MİLGEM» (строительство кораблей), LHD (строительство многоцелевого десантного корабля), «LST» (строительство корабля-амфибии) «MOSHIP» (строительство подводной спасательной лодки).

Несомненно, что после перехода оборонной промышленности страны под управление администрации президента Турция все больше будет развивать эту сферу, являющуюся одной из приоритетных для главы государства.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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