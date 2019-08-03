Теймур Гёйчаев: Люди искусства Азербайджана с глубоким удовлетворением воспринимают реформы, охватывающие все сферы жизни общества (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - С развитием Азербайджана меняется и облик Баку. Наряду со столицей, обустраиваются и регионы, в районах создаются новые объекты инфраструктуры. Одним словом, грань между столицей и регионами стирается все больше. Эти новшества, красоты, естественно, не остаются незамеченными нашими интеллигентами, деятелями культуры и искусства.

Об этом сказал Trend народный артист, дирижер Теймур Гёйчаев в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah"

По его словам, люди искусства с глубоким чувством удовлетворения воспринимают реформы, охватывающие все сферы жизни общества, особое внимание и заботу Президента Ильхама Алиева по отношению к культуре и искусству.

"Я не видел, чтоб в какой-то стране проводились встречи на высоком уровне с деятелями культуры, интересовались их проблемами. Многие наши деятели искусства и культуры получают пенсии, обеспечены жильем. Лично я вижу со стороны Президента заботу обо всем, в чем нуждается человек. Так, в 60-летний юбилей я был награжден орденом «Шохрат». Я признателен главе государства за столь высокую оценку и признание моей работы.

Наши друзья, уехавшие за границу 15-20 лет назад, приехав не верят своим глазам, удивляются, тот ли это Баку?! Не только наша столица, но и регионы становятся все краше. Дороги, отели в регионах соответствуют европейским стандартам. Очевидно, поэтому наблюдается такой приток туристов в регионы, и я уверен, что их будет еще больше»,- сказал дирижер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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