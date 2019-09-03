Социальное процветание является стратегической линией политики Азербайджана — депутат

3 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решения, принятые по отдельным сферам после совещания по социально-экономической сфере при Президенте Ильхаме Алиеве в феврале 2019 года, а также проводимые реформы служат повышению жизненного уровня граждан, улучшению материального и морального состояния, укреплению Азербайджана, как независимого государства, сказал во вторник Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Нагиф Хамзаев.

Депутат напомнил, что главой государства был подписан важный документ по решению проблемных кредитов, повышены зарплаты, пенсии, минимальная заработная плата, социальные пособия.

«После этого в стране начался очередной этап, связанный с социально-экономическими реформами. Как отметил глава государства, все экономические показатели дают основание полагать, что мы развиваемся в правильном направлении, и выполняем все поставленные задачи», - заявил он.

Хамзаев подчеркнул, что сохранение общественно-политической стабильности в стране, эффективная организация государственного управления, осуществление единой государственной политики, точное обозначение основных целей социально-экономического развития, продолжительный характер реформ еще раз подтвердили, что обещания, данные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не остаются лишь словами, но подтверждаются делами.

«Азербайджан стоит в одном ряду со странами, успешно применяющими социальную государственную модель. Еще один шаг в социальном обеспечении главы государства, как пример государственной заботы - с 1 сентября этого года повышение минимальной заработной платы до 40% и доведение ее со 180 до 250 манатов, повышение на 20-50% заработной платы работников государственного сектора положительно повлияет на повышение благосостояния народа. Отрадно, что каждый гражданин Азербайджана чувствует, что глава государства всегда рядом с народом. Сегодня с полной уверенностью можно говорить, что социальное процветание и принцип справедливости являются стратегической линией государственной политики, и в центре политики государства стоит гражданин Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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