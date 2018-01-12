Гражданам Армении отказывают в убежище в Грузии

За последние пять лет убежища в Грузии запрашивали 22 гражданина Армении, однако ни одному из них не был предоставлен соответствующий статус, сообщают армянские СМИ со ссылкой на исследование неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFI).

В IDFI заметили, что граждане Армении почти не получают гуманитарный статус или статус беженца в Грузии.

Согласно изученным данным, за пять лет в Грузии зарегистрировали 5886 соискателей убежища, из которых статус беженца получили всего 208 человек, а гуманитарный статус – 1254. В то же время 1346 лицам отказали вовсе, а 2743 дела прекратили рассматривать. Почти три тысячи заявлений было получено от граждан Ирака, следом идут выходцы из Украины, Египта, Ирана и Сирии. В 2017 году министерство получило запрос от 379 лиц, из которых в общей сумме только 46 получили гуманитарный статус или статус беженца.

IDFI выделяет две основные проблемы. Во-первых, из-за отсутствия подробной информации соискатели убежища не могут воспользоваться правом на защиту и судебное разбирательство, что противоречит Конституции страны. Во-вторых, вследствие отсутствия подробной информации в решениях и постановлениях суда они фактически не являются доступными для общества, что противоречит принципу гласности информации, записанному в Конституции.

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