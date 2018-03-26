При пожаре в ТЦ в Кемерово пострадали граждане Армении

26 марта 2018 13:44 (UTC+04:00)

Среди пострадавших во время пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

"По данным посольства Армении в России, среди пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово есть армяне. Дополнительная информация будет предоставлена позднее", — говорится в сообщении, размещенном на странице МИД в Twitter.

Гражданство пострадавших не уточняется.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Скончался основатель финансовой пирамиды "МММ"
Россия 15:03
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)
Россия 12:51
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 12:28
МИД Ирана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
Политика 12:19
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 11:56
В Армении появятся подразделения российской военной полиции
Армения 11:49
Глава МИД КНДР планирует посетить Россию
Россия 11:35
В Ереване женщина на автомобиле протаранила памятник
Армения 11:27
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 11:07
Российский аналитический центр о проблемах в ВС Армении
Армения 11:02
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Россия 09:13
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание
Россия 09:13
Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек
Россия 07:59
Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой
Россия 06:06
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
Россия 04:17
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Россия 03:22
При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей
Россия 02:56
Спасатели ликвидировали пожар в кемеровском ТЦ
Россия 00:57