При пожаре в ТЦ в Кемерово пострадали граждане Армении

Среди пострадавших во время пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

"По данным посольства Армении в России, среди пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово есть армяне. Дополнительная информация будет предоставлена позднее", — говорится в сообщении, размещенном на странице МИД в Twitter.

Гражданство пострадавших не уточняется.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

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