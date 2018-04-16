В Ереване противники назначения Саргсяна перекрыли центральные улицы

16 апреля 2018 10:04 (UTC+04:00)

Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции требуют освободить проезжую часть улиц, но активных действий не предпринимают.

Накануне лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены заблокировать мосты, улицы и станции метро

В субботу зампред правящей партии Армении Армен Ашотян сообщил, что Саргсян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, кандидатуру экс-президента представит на заседании парламента фракция РПА. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.

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