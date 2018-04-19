Полиция в Ереване задержала несколько участников акции протеста

В центре Еревана задержаны несколько участников протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц, передает РИА Новости.

В четверг утром полиция оттеснила оппозиционеров от правительственного здания, несколько человек были доставлены в отделения. Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, однако полицейские сопроводили их на тротуар.

Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.

Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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