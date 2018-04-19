Полиция в Ереване задержала несколько участников акции протеста

19 апреля 2018 09:58 (UTC+04:00)

В центре Еревана задержаны несколько участников протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц, передает РИА Новости.

В четверг утром полиция оттеснила оппозиционеров от правительственного здания, несколько человек были доставлены в отделения. Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, однако полицейские сопроводили их на тротуар.

Заместитель начальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну признать его акцию состоявшейся и покинуть территорию у правительственного здания.

Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лидер протестов в Армении ведет сторонников к офису премьера
Армения 18 апреля 23:17
Президент Армении назначил Карена Карапетяна первым вице-премьером
Армения 18 апреля 18:03
Противники премьера Армении хотят вечером провести митинг в Ереване
Армения 18 апреля 16:58
Полиция доставила в отделения Еревана 84 демонстранта (Обновлено)
Армения 18 апреля 16:03
В Гюмри произошли столкновения между противниками Саргсяна и полицией
Армения 18 апреля 14:35
У участника акции протеста в Ереване изъяли металлические прутья и дубинки
Армения 17 апреля 18:28
Президент Армении подписал указ о назначении Саргсяна премьером
Армения 17 апреля 18:18
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
Армения 17 апреля 16:56
В Армении лидер митингующих заявил, что начинает "бархатную революцию"
Армения 17 апреля 13:25
В Армении задержаны 30 человек в ходе стычек сторонников оппозиции с полицией
Армения 17 апреля 11:06
В Ереване 46 человек обратились за медпомощью после столкновений
Армения 16 апреля 18:55
В Армении завели дело из-за беспорядков в Ереване
Армения 16 апреля 18:21
В Ереване трое полицейских пострадали во время столкновений с митингующими (Обновлено)
Армения 16 апреля 17:40
МИД России порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Россия 16 апреля 17:34
Правящая коалиция в парламенте Армении выдвинула Саргсяна на пост премьера
Армения 16 апреля 15:16
Серж Саргсян официально выдвинут на пост премьера Армении
Армения 14 апреля 14:51
Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна разбили лагерь на перекрестке ключевых улиц Еревана
Армения 14 апреля 04:48
В Ереване проходит митинг против премьерства Сержа Саргсяна
Армения 13 апреля 20:44