В Гюмри произошло столкновение митингующих с полицией

19 апреля 2018 19:06 (UTC+04:00)

Столкновение между полицией и участниками акции против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна произошло в Гюмри, несколько человек задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Армения.

На площади Вардананц в Гюмри произошли столкновения митингующих с полицией. Демонстранты намеревались организовать шествие, полиция не позволила, в результате нескольких участников протестов задержали. Двое активистов, парень и девушка, были доставлены в медцентр Гюмри", - говорится в сообщении.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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