Никол Пашинян будет официально выдвинут в премьеры Армении

25 апреля 2018 14:02 (UTC+04:00)

Лидер армянской оппозиции, организатор протестов в Армении Никол Пашинян будет выдвинут фракцией "Елк" на должность премьер-министра Армении, сообщил Sputnik Армения в среду депутат парламента Эдмон Марукян.

Как отметил парламентарий, для избрания Пашиняна нужно 53 депутатских голоса из 105. При этом фракции "Елк" и "Царукян" вместе обеспечивают 40 голосов, еще 13 оппозиция надеется "добыть" из Республиканской партии Армении (РПА).

Напомним одним из требований Никола Пашиняна является проведение внеочередных парламентских выборов.

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