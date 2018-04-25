Протесты в Ереване охватили весь центр города

25 апреля 2018 14:40 (UTC+04:00)

Акции протеста в Ереване охватили весь центр города, также они проходят во втором по величине городе Армении Гюмри и еще нескольких населенных пунктах, передает корреспондент РИА Новости.

Очень много людей собралось в центре города на площади Республики, где расположено правительство. Оппозиционеры размахивают флагами и дудят в дудки. Само здание правительства взято под охрану кордоном полиции, однако стычек с демонстрантами нет. В вестибюлях здания правительства сидят автоматчики.

К офису правящей Республиканской партии стянуты большие силы полиции, а также два БТР и множество автобусов. Вход к офису перекрыт, однако в целом сохраняется спокойная обстановка.

Одновременно протестующие ходят маршами по всем центральным улицам Еревана, автомобильное движение по ним затруднено, однако автомобилисты одобряют действия демонстрантов, подбадривая их гудками.

По сообщению СМИ, одновременно акция протеста проходит во втором по величине городе Армении Гюмри и еще нескольких городах.

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