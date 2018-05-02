В Армении протестующие ворвались в здания мэрий городов Гюмри и Маралик

Группы сторонников оппозиции в Армении в среду ворвались в здания мэрии городов Гюмри и Маралик. Протестующие требуют от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.

"Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению", - заявил корреспонденту ТАСС один из лидеров протестующих Левон Барсегян. Он также подчеркнул, что "все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции". Пресс-служба мэрии Гюмри пока не отвечает на звонки ТАСС.

Аналогичная ситуация происходит в городе Маралик, где демонстранты ворвались в здание мэрии и скандируют антиправительственные лозунги. Один из инициаторов акции, член совета старейшин города Агун Сагателян сообщил ТАСС, "что народ хочет избавиться от власти Республиканской партии". Он также добавил, что "граждане города требуют от мэра отказаться от членства в РПА и присоединится к оппозиционному движению".

Как сообщалось ранее, протестующие в среду перекрыли центральные улицы Еревана. Как сообщают местные СМИ, также перекрыты улицы и проспекты и в спальных районах столицы. Демонстранты заблокировали дорогу в аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван.

Массовые митинги сторонников оппозиции в Армении не прекращаются с 13 апреля. На фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции протеста.

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