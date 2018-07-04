В Армении возобновили дело против племянника экс-президента Саргсяна

4 июля 2018 19:10 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Армении приняла решение о возобновлении дела по статье "покушение на убийство", подозреваемым по которому проходит племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна – Айк Саргсян, сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел 1 апреля 2017 года. В ереванскую больницу с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. "После этого в полицию явился Артур Гевондян. Он передал полицейским пистолет SIG Sauer, сообщив, что нашел его и по неосторожности ранил госпитализированного. С учетом примирения сторон и отсутствия жалобы уголовное дело тогда было прекращено", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.

Однако, как заявили в ведомстве, 29 июня нынешнего года пострадавший сообщил, что ранение ему нанес не Гевондян, а Айк Саргсян у себя дома, в комнате телохранителей. "Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот", - отмечается в сообщении.

Учитывая новые обстоятельства, прокурор ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш поручил возобновить производство по статье "покушение на убийство", заявили в генпрокуратуре.

По данным армянских онлайн СМИ, в эти минуты в доме брата экс-президента работает Служба национальной безопасности Армении.

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