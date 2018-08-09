В Армении суд рассмотрит жалобу на арест экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении приступил в четверг к рассмотрению ходатайства адвокатов экс-президента страны Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения и освобождении его из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В заседании суда участвуют четыре адвоката экс-президента, которые пообещали журналистам позже выступить с разъяснениями.

Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян сообщил РИА Новости, что в четверг за 20 минут до заседания правительства сторонники экс-президента вывесили с балкона гостиницы, расположенной напротив здания кабмина на площади Республики, баннер с надписью в поддержку Кочаряна.

Накануне Генпрокуратура Армении отклонила аналогичное ходатайство, подписанное свыше 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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