Никол Пашинян о договоренностях с Сержем Саргсяном

Для уголовного преследования высокопоставленных государственных лиц необходимы серьезные обоснования. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос одного из пользователей, почему до сих пор не предъявлены обвинения бывшему президенту Сержу Саргсяну, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«…Я в подобные игры не играю. Я не могу сейчас сказать, что будет ли Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по какому-либо преступлению или нет. Я не следователь, не прокурор. Но если для обвинения будут необходимые и твердые основы политических препятствий не будет», - сказал он, добавив, что не было и не будет закулисных договоренностей «за спиной народа».

«…Не будет вендетты, будет правосудие. Доволен ли я этими процессами, объемами, результатами? Нет, не могу сказать, что доволен. Однако есть причины. Когда были опубликованы кадры обыска в доме Манвела Григоряна, всякий, кто имел возможность, уничтожил следы коррупции.. За это время проводился обыск в домах таких людей, которые являются стопроцентными коррупционерами, но в их доме ничего не найдено», - отметил Пашинян.

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