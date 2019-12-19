На имущество экс-президента Армении Саргсяна наложили арест

19 декабря 2019 01:04 (UTC+04:00)

Арест наложен на имущество бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении в особо крупных размерах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян, передает Trend.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

"На имущество Саргсяна и (проходящего по делу - ред.) главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна наложен арест", - сообщила Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

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