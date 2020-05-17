Никол Пашинян вовлек Армению в международную мафиозную систему и зарабатывает деньги - экс-посол

Никол Пашинян ничего не пытается делать, он просто набивает собственные карманы. Об этом заявил в видеоматериале «Конец лжи 4», обнародованном на своей странице в Facebook, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Уверен, что вы знаете о том, что были попытки договориться, причем не только со мной, а со всеми, и эта история на 100% была правдой, потому что есть люди, а этих людей намного больше, чем тех, с кем не договорились, которые за день из ненавистных олигархов превратились в конструктивных и крупных владельцев. Пашинян, понимая, что опозорился, поручил прокуратуре и следователям «пришить» мне уголовное дело о ложном предательстве», - заявил Минасян, отметив, что уголовное дело возбуждено по первому видеоматериалу, но вот по второму – нет, а оно касалось контрабандного самолета.

По словам экс-посла, оказывается из Армении может вылететь контрабандный самолет, и никакого уголовного дела в связи с этим никто не станет не возбуждать. «Почему нет, потому что замглавы КГД в ужасе позвонил своей «хозяйке» и предупредил, что в случае допроса он назовет имена, потому лучше его не допрашивать», - сказал Минасян. Он сделал еще одно заявление, отметив, что Никол Пашинян вовлек Армению в международную мафиозную систему и зарабатывает деньги.

«Схема следующая: в Армению контрабандным путем импортируются бриллианты из Индии, они направляются на два, три завода, на которых они становятся «армянскими». Доказательство, пожалуйста, согласно государственной статистике, в первом квартале 2020 года Армения имела свыше 20 млрд. бриллиантов, для того, чтобы заработать эти самые 20 млрд. бриллиантов необходимо иметь 1400 сотрудников, в то время как в этой области зарегистрированы 400 специалистов.

Следовательно, сделать все это имеющими людьми просто невозможно. Для этого должны быть большие предприятия, чего в Армении нет. Есть лишь одна цифра - из РА экспортированы 20 млрд. бриллиантов и золота. Эту систему создал, ею руководит Никол Пашинян и его семья. Эти люди организовали международную мафиозную систему импорта и экспорта за счет международной репутации Армении », - сказал экс-посол. В конце видеоматериала он попросил Пашиняна вести свои «темные и отвратительные» семейные бизнесы хотя бы внутри Армении.

«Помимо того, что вы позорите нас, вы еще превратили нашу страну в третье государство. Вы в будущем создадите также такие проблемы, из под которых «выходить» будем мы, народ», - заключил Минасян.