Протестующие в Ереване перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту - они требуют отставки премьер-министра

Протестующие перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту «Звартноц» столицы Армении Еревана: они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет, чтобы пришел новый человек, который сможет проводить переговоры, чтобы было возможно что-то изменить. Эти 2.5 года все было ложью и фальшью, обманщик Никол должен уйти», - сказал один из участников акции.

Напомним, что в последние дни прошло множество мирных акций неповиновения с требованием отставки Никола Пашиняна. Из 7 областей Армении к требованию об отставке Пашиняна присоединились 31 община и более 205 сел.