В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии
БАКУ /Trend/ - Руководители штабов Демократической партии Армении были задержаны в ходе встречи со сторонниками в Араратской области.
Как передает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в премьеры от Демократической партии Тигран Арзанканцян.
Он отметил, что лидеры партии посетили полицейское отделение Арташата для выяснения всех обстоятельств произошедшего, но пока не получили ответа.
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