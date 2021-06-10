В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии

БАКУ /Trend/ - Руководители штабов Демократической партии Армении были задержаны в ходе встречи со сторонниками в Араратской области.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в премьеры от Демократической партии Тигран Арзанканцян.

Он отметил, что лидеры партии посетили полицейское отделение Арташата для выяснения всех обстоятельств произошедшего, но пока не получили ответа.