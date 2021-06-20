В Армении заявляют о случаях принудительного голосования солдат

Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян заявил о случаях принудительного голосования военнослужащих. В своем Facebook член РПА пишет, что получает информацию об использовании административного ресурса, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В частности, по его словам, командир одной из воинских частей в Тавуше принуждает подчиненных голосовать за и.о. премьера Никола Пашиняна. А в Хндзореске (Сюникская область) солдат якобы угощали мороженым от имени Пашиняна.