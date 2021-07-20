Пашинян отказался от депутатского мандата

Секретарь Центризберкома Армении Армен Смбатян сообщил, что 18 кандидатов в депутаты парламента отказались от своих мандатов, в том числе лидер партии "Гражданский договор", и. о. премьер-министра Никол Пашинян. Список Смбатян опубликовал во вторник на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

16 кандидатов представляют партию "Гражданский договор". Помимо Пашиняна от мандата отказался также спикер парламента Арарат Мирзоян. Два кандидата, отказавшихся работать в парламенте, представляют блок "Армения", одним из них является ее лидер Роберт Кочарян.

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. По данным ЦИК, полученных после обработки бюллетеней со всех участков, партия "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Кочаряна "Армения" - 21,04%, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Таким образом, партия Пашиняна набрала достаточное количество голосов для формирования правительства страны. Явка на выборах составила 49,4%.