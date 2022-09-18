Армянские радикалы штурмуют здание посольства Азербайджана в Париже (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Проживающие во Франции армянские радикалы штурмуют здание посольства Азербайджана в Париже.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

«Армянские радикалы, проживающие во Франции, напали на здание посольства Азербайджана в Париже. Но оставим армянских варваров в стороне. Господин Эммануэль Макрон не обеспечивает защиту посольств и игнорирует наши фундаментальные требования касательно нашей безопасности, что является позором для Франции», — написал посол.