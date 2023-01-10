Пашинян: Военное присутствие России в Армении создает угрозы для республики

БАКУ/Trend/ - Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создает угрозы для республики. Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.

Премьер Армении заявил, что с Россией ведется разговор о роли и значении ее военного присутствия на территории республики.

Стоит отметить, что в последнее время в Армении все чаще звучат призывы о выводе 102-й военной базы РФ из Гюмри. Недавно у военной базы ВС РФ прошел антироссийский митинг, организатором которого было политическое движение «Национальный демократический полюс». В ходе митинга демонстранты заблокировали дорогу к базе.

«Мы покажем всему миру, что Армения была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы», - заявил член совета движения Ваге Гаспарян.