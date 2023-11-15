Армения ратифицировала Римский статус исходя только из политических мотивов – МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда (МУС) исходя только из политических мотивов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации», - сказала она.

Отметим, что в начале октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.