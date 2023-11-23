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Лукашенко назвал демаршем отказ Армении принять участие в саммите ОДКБ

Армения Материалы 23 ноября 2023 16:40 (UTC +04:00)
Лукашенко назвал демаршем отказ Армении принять участие в саммите ОДКБ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отказ Армении принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши», - сказал он.

Напомним, что 14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о своем решении не участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября.

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