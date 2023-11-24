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Пашинян о возможности выхода Армении из ОДКБ

Армения Материалы 24 ноября 2023 17:15 (UTC +04:00)
Пашинян о возможности выхода Армении из ОДКБ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет принято с учетом государственных интересов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Армении во время общения с населением в прямом эфире.

"У нас есть политическая воля принимать те или иные решения, исходя из государственных интересов Армении. То же касается и отношений с ОДКБ. Мы определимся исключительно из государственных интересов нашей страны", - подчеркнул он.

Напомним, что Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ 23 ноября.

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