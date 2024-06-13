БАКУ /Trend/ - Посол Беларуси в Армении в ближайшее время отправится в Минск.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

"Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция", - говорится в заявлении официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

А.Глаз также подчеркнул, что Беларусь не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки.

Также было отмечено, что посол Беларуси в Армении в ближайшее время отправится в Минск.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил ранее, что никогда не посетит Беларусь, "пока президентом там будет Лукашенко", из-за его заявлений в Азербайджане.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко", - сказал он.

Ранее на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президент Александр Лукашенко, в частности, заявил: "Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

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