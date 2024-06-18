Пашинян обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс с Баку

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Было отмечено, что Пашинян и Верма обсудили переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, процесс делимитации границ.

Отметим, что Госдепартамент США распространил информацию о том, что заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 17-19 июня будет находиться с визитом в Армении. Он примет участие в "Форуме местных органов власти по демократии США-Армения", встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

"Этот визит отражает нашу приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей с армянским народом. Заместитель государственного секретаря Верма возглавит делегацию официальных лиц, представляющих штаты Калифорния, Канзас, Мичиган, Монтана и Пенсильвания. В этой поездке его будут сопровождать Нина Хачигян, возглавившая недавно созданную в Государственном департаменте команду по субнациональной дипломатии, а также специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау", - говорилось в сообщении Госдепа.

Было отмечено, что делегация проведет переговоры с представителями государственного и частного секторов, а также с организациями гражданского общества.

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