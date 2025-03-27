В Армении задержаны подозреваемые в подкупе и получении взяток на выборах

БАКУ /Trend/ – В городе Гюмри Армении задержаны восемь человек по обвинению в даче и получении взяток, а также нарушении запрета на благотворительность в ходе выборов.

Как передает Trend, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

Среди задержанных – представители и сторонники политических сил, участвующих во внеочередных выборах в Совет старейшин Гюмри.

По данным следствия, трое из них признали свою вину и сотрудничают со следствием. Двое были отпущены под подписку о невыезде, в отношении остальных шести задержанных следствие ходатайствовало о применении меры административного надзора.