ВВП Грузии в 2017 году увеличился

31 января 2018 08:55 (UTC+04:00)

Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2017 году, по предварительным данным, увеличился на 4,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики, передает Грузия Online.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Грузии вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе в декабре - также на 4,7%.

Как сообщалось, в первом квартале 2017 года рост ВВП страны составил 5,3%, во втором квартале - 4,9%, в третьем - 4,4%.

Правительство Грузии в начале декабря прошлого года повысило прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 4% до 4,5%. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали, что экономика страны в 2017 году возрастет на 4%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 4,2%.

В 2016 году ВВП Грузии увеличился на 2,8% после роста на 2,9% в предыдущем году.

На 2018 год правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны на 4,5%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOCAR увеличит экспорт газа в Грузию
Энергетика 08:00
На границе Азербайджана и Грузии появится новый таможенно-пропускной пункт (Эксклюзив)
Бизнес 30 января 16:12
Число пострадавших при обрушении потолка в метро в Тбилиси возросло до 13 (Обновлено)
Грузия 30 января 13:29
Министр финансов Грузии встретился с руководителем миссии технической помощи МВФ
Грузия 30 января 10:35
Грузия присоединилась к платформе по поиску государственных тендеров ЕС
Грузия 29 января 16:40
Каладзе намерен полностью решить проблему парковки в Тбилиси
Грузия 29 января 15:01
Новые автобусы появятся на улицах Тбилиси до конца 2018 года
Грузия 27 января 09:35
ЕБРР поможет Грузии провести реформу в освоении природных ресурсов
Грузия 26 января 09:28
Грузинские компании примут участие в выставке игрушек в Германии
Грузия 25 января 09:51
Microsoft поможет Грузии в осуществлении образовательных проектов
Грузия 25 января 02:06
В Грузии вырос экспорт мяса
Грузия 24 января 17:21
МВФ: ВВП Грузии вырастет до исторического максимума для страны
Грузия 24 января 09:25
Грузия в 2017 году увеличила импорт из Азербайджана
Бизнес 23 января 13:02
Квирикашвили: Конечная цель - провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду
Грузия 23 января 09:29
Посольств США в Грузии не может функционировать полноценно из–за «временного бюджета»
Грузия 22 января 17:21
Минфин Грузии: Бюджет 2017 года перевыполнен
Грузия 20 января 10:53
Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании
Грузия 19 января 23:05
Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за опасности схода лавин
Грузия 19 января 11:16