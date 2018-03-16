США помогут Грузии оснастить девять батальонов по стандартам НАТО

Новая совместная с США программа подготовки грузинских военнослужащих поможет Грузии еще больше приблизиться к сотрудничеству с НАТО, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, передает Грузия Online.



"Всего лишь через полтора месяца здесь у нас будет возможность объявить, что мы переходим на новый стандарт подготовки, который еще больше сблизит нас с НАТО и даст нам еще больше возможностей для защиты суверенитета нашей страны", - заявил министр, выступая перед военнослужащими на Вазианской военной базе по случаю 25-летия грузинской артиллерии.



Видео с выступлением министра опубликовала пресс-служба грузинского Минобороны.



По словам Л.Изория, строительство отвечающей стандартам НАТО инфраструктуры, необходимой для подготовки девяти батальонов, уже завершается.



Министр также отметил, что при помощи США все девять батальонов будут оснащены по натовским стандартам.



"При помощи нашего партнера - США, с нашей финансовой контрибуцией, мы оснастим все девять батальонов оборудованием, соответствующим стандартам НАТО, что сблизит нас с альянсом уже не только на уровне учений, но и на уровне вооружения", - сказал Л.Изория.



В феврале, выступая в парламентском комитете по обороне и безопасности, Л.Изория заявил, что совместный с США центр боевой подготовки, где с участием американских военных инструкторов будет проходить обучение грузинские военнослужащие в рамках "Программы готовности обороны Грузии", откроется в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) в мае 2018 года.



Как тогда заявил министр, на строительство данного центра было направлено около 18 миллионов лари (более 7,3 млн долларов).



"Центр будет готов уже в нынешнем году, и в мае мы вместе с нашими партнерами (США) начнем самую амбициозную программу - программу готовности обороны", - сказал Л.Изория.



В ноябре 2017 года глава грузинского Минобороны во время визита в Вашингтон сообщил журналистам, что США окажут масштабную помощь Грузии с целью усиления обороноспособности страны.

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