На рынках в Тбилиси, Батуми и Сенаки изъяты незаконные игровые аппараты

Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии выявили несколько фактов незаконной работы игровых аппаратов в Тбилиси, Батуми и Сенаки, сообщает Новости-Грузия.

Из материалов дела следует, что группа лиц без соответствующей лицензии разместила игральные автоматы на рынках в этих трех городах. Всего в ходе следственных мероприятий было изъято шесть аппаратов, в которых игра велась на деньги.

О задержанных пока не сообщается. В Следственной службе отмечают, что пока еще работают над выявлением конкретного круга лиц, причастных к незаконной работе игральных аппаратов.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная предпринимательская деятельность группой лиц», что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

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