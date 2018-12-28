C сегодняшнего дня в Грузии ужесточается наказание за семейное насилие

28 декабря 2018 15:25 (UTC+04:00)

С сегодняшнего дня в силу вступил законопроект, подготовленный министерством внутренних дел Грузии о насилии в семье и семейном преступлении, информацию распространяет МВД, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По данным ведомства, при первом же нарушении обязательств, наложенных ограничительным или защитным ордером, нарушитель будет привлекаться к уголовной ответственности.

Согласно поправкам, совершение лицом семейного преступления и/или факт насилия в семье будет рассматриваться, как отягчающее обстоятельство.

Ужесточено наказание за семейное или дискриминационное преступление, совершенное в присутствии несовершеннолетнего. Также, вместо лишения свободы сроком до одного года, насилие в семье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Кроме того, по данным МВД, гендерный признак во время совершения убийства, тяжелого повреждение здоровья или доведения до самоубийства или попытки самоубийства определен как отягчающее обстоятельство и совершение вышеперечисленных преступлений по гендерному признаку наказывается более жестко.

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