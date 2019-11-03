Грузинский телеканал Imedi во второй раз за неделю подвергся кибератаке

Грузинская телекомпания Imedi во второй раз за последние семь дней подверглась мощной кибератаке. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении телеканала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хакерская атака была зафиксирована 2 ноября в 21:30 и продлилась 30 минут. По информации IT-специалистов Imedi, в сеть телекомпании проник криптовирус, который шифрует или повреждает файлы. На данный момент идет восстановление системы. Размер нанесенного ущерба еще не установлен", - сказано в заявлении.

Впервые Imedi подвергся кибератаке 28 октября. Незаконное проникновение в сеть привело к приостановке вещания на 40 минут. Тогда вместе с Imedi массированной атаке подверглись телеканалы "Маэстро" и GDS, входящие в один медиахолдинг. О кибератаке 28 октября заявило и руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Помимо телеканалов, 28 октября подвергся атаке и официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Неизвестные взломали портал Зурабишвили и разместили на нем фотографию бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"). Грузинские СМИ также сообщали, что массированной атаке подверглись и сайты ряда госучреждений.

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 ("Самовольное проникновение в компьютерную систему") и 286 ("Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему") УК Грузии.

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