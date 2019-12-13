Страны ГУАМ усиливают сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

13 декабря 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Cтраны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова - ГУАМ) на заседании в Киеве договорились усилить сотрудничество по зоне свободной торговли (ЗСТ) и созданию транспортного коридора, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы договорились, что будем фокусироваться на углублении экономического сотрудничества. Есть два приоритетных направления. Первое - это зона свободной торговли, мы солидарны в том, что между нашими странами не должно быть торговых границ и барьеров, компании стран должны торговать свободно", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам пленарного заседания.

По его словам, второй амбициозный проект - это создание транспортного коридора, который потенциально может стать эффективным торговым путем, который позволит увеличить товарооборот между странами.

Стороны обсудили сотрудничество и в других экономических и политических сферах, а также в сфере безопасности.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что зона свободной торговли между странами ГУАМ увеличит товарооборот не только внутри организации, но и с третьими странами.

"Я думаю, что в течении следующего года мы сможем завершить процесс создания зоны свободной торговли между странами-членами ГУАМ и, как было отмечено, приступить к конкретным действиям в этой области", - заявил он.

Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии в рамках ГУАМ было положено на встрече президентов указанных стран 10 октября 1997 года в Страсбурге, в ходе саммита Совета Европы. Тогда же было принято официальное коммюнике о признании союза ГУАМ со статусом «консультативный форум». В апреле 1999 года к форуму присоединился Узбекистан.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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