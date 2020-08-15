В Грузии начинается регистрация на получение единовременных детских пособий

Для получения единовременных детских пособий в размере 200 лари (около 65 долларов) родители с 15 августа должны зарегистрироваться на специальном портале министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В электронной заявке необходимо указать персональные данные ребенка, родителя или законного представителя, реквизиты банковского счета и контактный мобильный телефон, на который будут отправлены текстовые сообщения.

Если Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки не сможет подтвердить отношения между ребенком и законным представителем, заявителю потребуется прикрепить к форме решение о назначении опекуна или попечителя.

Заполнив заявку на электронном портале, родитель или законный представитель подтверждает правильность введенных данных.

Пройти регистрацию можно с 15 августа по 1 декабря. Начисление помощи начнется с сентября текущего года.

Если физическое лицо не может зарегистрироваться на электронном портале, ему следует обратиться в отделения Агентства социальных услуг, Минрегионразвития Грузии либо в органы местного самоуправления. Также обратиться можно в филиалы Дома юстиции, общественные центры и филиалы Liberty Bank.

Соответствующие инструкции по регистрации доступны также на веб-сайте министерства здравоохранения: www.moh.gov.ge и на электронном портале — daxmareba.moh.gov.ge, который будет активизирован завтра.

6 августа премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о новом этапе поддержки населения из-за ожидаемого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В рамках помощи единовременную помощь от государства в размере 200 лари получат все граждане Грузии младше 18 лет.