Правительство поможет грузинским студентам вернуться на учебу в Европу

Для тех студентов, которые учатся в Европе, будет назначен авиарейс в направлении Будапешта. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, цена авиабилета не будет превышать 199 евро.

"Учебный год начинается не только в Грузии, но за границей. Много наших граждан по разным программам и своему таланту учатся за границей. Мы уже осуществили два рейса в направлении Германии - это было 25 июля и 11 августа. Однако требование сохранилось, и в результате эффективной работы агентства молодежи с соответствующими министерствами назначено новое направление – Будапешт, которое осуществится в ближайший период", - заявил Гахария.

Этим спецрейсом студенты смогут по льготным ценам перелететь в Европу, чтобы успеть к началу учебного года, отметил Гахария.

"По мере необходимости мы продолжим и эту программу", - сказал глава правительства.

Из-за пандемии коронавируса многие грузинские студенты, как и другие граждане Грузии, с помощью правительства смогли вернуться на родину и продолжали учебу в дистанционном режиме из своей страны. Часть их спецрейсами уже вернулась в страны обучения, часть - ждет своей очереди.