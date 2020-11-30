Грузинские янтарные вина включены в специальный список OIV

Грузинские янтарные вина стали восьмой, отдельной категорией в специальном списке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Об этом сообщили в Национальном агентстве вина Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Речь идет о винах, изготовленных традиционным грузинским способом – методом брожения виноградного сока на мезге (чача). Под новую классификацию OIV попадают белые вина, произведенные с применением мацерации, включая те, которые выдерживаются в традиционных глиняных сосудах квеври.

До сих пор в специальный перечень OIV входило семь видов вин: шипучие, игристые, крепленые, ликерные вина, натуральные сладкие, ледяное вино или как его обычно называют «айсвайн», а также вина типа херес, которые настраиваются под специальной мембраной.

Решение о включении грузинских янтарных вин в спецсписок было озвучено на 18-й Генеральной ассамблее OIV. В 2017 году организация в ускоренном порядке приняла заявку Грузии на включение белых вин с длительной мацерацией в список специальных вин OIV.

Теперь в Международном кодексе энологической практики появятся новые положения, отражающее решение OIV. Например, там будет указано, что минимальная продолжительность фазы мацерации для этой категории вин, составляет 1 месяц, что мацерация проводится в контакте с виноградными шкурками и так далее.

Международная организация виноградарства и виноделия (International organisation of vine and wine, OIV) – межправительственная организация компетентная в области виноградарства и виноделия, деятельность которой носит научно-технический характер. В OIV 47 стран-участниц, полтора десятка наблюдателей — международных организаций и регионов.