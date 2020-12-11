Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария автоматически ушло в отставку сразу после признания полномочий парламента десятого созыва, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Парламент десятого созыва вступил в свои полномочия с момента принятия соответствующего постановления и принесения присяги депутатами парламента.

С этого момента премьер-министр и его кабинет считаются исполняющими обязанности, и у парламента будет почти месяц на утверждение нового правительства.

Кандидатуру главы правительства будет представлять правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение двух недель после первого заседания.

Уже известно, что эту должность будет занимать действующий премьер-министр Георгий Гахария. После представления он должен будет сформировать свой кабинет и предстать перед парламентом для получения доверия со своей программой. У парламента будет девять дней для процедуры выражения доверия.

За выражение доверия должно проголосовать 76 депутатов парламента.