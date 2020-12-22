Министр обороны Грузии рассказал об отношениях с НАТО

Кандидат на пост министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили уделил особое внимание вопросам отношений с НАТО и его странами-членами, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

«Наши отношения с НАТО лучше всего представлены принципом — больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. У Грузии никогда не было такой политической и практической поддержки высокого уровня со стороны НАТО. Грузия, наряду с другими направлениями, пытается максимально удовлетворить финансовые потребности стран-членов НАТО и будет продолжать поддерживать военные расходы в пределах двух процентов ВВП и в будущем», — сказал он.

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия успешно осуществляет существенный пакет НАТО-Грузия, который был обновлен совместным решением, принятым на встрече министров НАТО в декабре.

В рамках данного пакета он сосредоточил внимание на Совместном центре подготовки и оценки (JTEC), который подписал соглашение о сотрудничестве с Совместным учебным центром НАТО и сформировался центром, аффилированным с НАТО.

Ираклий Гарибашвили рассказал о международных учениях с точки зрения сотрудничества с НАТО и странами-членами НАТО, что, по его словам, способствует повышению совместимости с НАТО.

По словам кандидата в министры обороны, Грузия продолжит участвовать в международных миссиях НАТО и ЕС по обеспечению мира и безопасности во всем мире.