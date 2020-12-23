Европейский инвестиционный банк расширил кредитную линию «Банка Грузии»

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), инвестирует 25 миллионов евро в расширение кредитной линии в «Банке Грузии» для малых и средних предприятий (МСП) и компаний средней капитализации, что поможет ускорить восстановление грузинской экономики после пандемии COVID-19, говорится в сообщении на сайте ЕИБ, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Данная инвестиция — часть чрезвычайного реагирования «Европейской команды» на COVID-19, чтобы помочь сохранить рабочие места, поддержать ликвидность и операции, а также способствовать экономическому восстановлению Грузии.

Соглашение рассчитано на 7 лет и представляет собой пополнение мультивалютного кредита в размере 50 миллионов евро, подписанного Банком Грузии с ЕИБ в декабре 2019 года. Кредит можно получить в евро и долларах США, а также в лари.

«Я рад, что между «Банком Грузии» и ЕИБ продолжается успешное партнерство. Мультивалютный долгосрочный механизм дает нам гибкость в использовании средств в соответствии с потребностями в валюте и сроках погашения наших клиентов из МСП и клиентов со средней капитализацией. Такие возможности являются ключевыми для частного сектора, особенно в эти непростые времена, и это еще больше укрепляет наши позиции как ведущего поставщика долгосрочных финансовых ресурсов на рынке. Я хотел бы поблагодарить ЕИБ за сотрудничество с нами и надеюсь на еще много успешных проектов в будущем», заявил гендиректор Банка Грузии Арчил Гачечиладзе.

По информации ЕИБ, данный кредит внесет свежий капитал в грузинскую экономику в то время, когда пандемия COVID-19 обременяет бизнес проблемами с ликвидностью и ограничивает их возможность доступа к финансам и поддержания повседневной деятельности.

«Как банк Европейского Союза, мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию и ее экономику в этот трудный час. Финансирование ЕИБ будет поддерживать как малый и средний бизнес, так и финансовый сектор страны, чтобы они могли продолжать работать, несмотря на пандемию, и двигать экономику Грузии вперед. Это означает, что мы сохраним рабочие места, зарплаты и доходы», заявила вице-президент ЕИБ, руководитель операций в Грузии Тереза Червинска.

Покрытый гарантией Европейского Союза заем от банка ЕС позволит Банку Грузии расширить свою кредитную деятельность, не ставя под угрозу долгосрочную стабильность финансового сектора страны или его способность поддерживать восстановление экономики после пандемии в длительный срок.

Кредитная линия стала еще более привлекательной из-за более гибких условий, предусмотренных чрезвычайными мерами ЕИБ по COVID-19, расширенными в рамках усилий Европейской группы по поддержке стран-партнеров, таких как Грузия, во время пандемии.

Это третья операция между ЕИБ и Банком Грузии по поддержке малых и средних предприятий страны. На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 330 миллионов евро в кредитные линии для грузинских МСП и компаний средней капитализации, поддерживая более 54 тысячи рабочих мест в стране.

С момента начала деятельности в Грузии в 2007 году ЕИБ инвестировал около 2 миллиардов евро в 23 проекта в области инфраструктуры, частного сектора и действий по борьбе с изменением климата.