Грузия справилась с вызовами в сфере образования в период пандемии – Министр

Глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели подвел итоги работы ведомства за 2020 год, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Министр рассказал о проектах в сфере образования, отметив, что инициативы реализовывались в кратчайшие сроки, несмотря на пандемию.

Чхенкели считает, что главным достижением Минобразования Грузии стало успешное внедрение дистанционного обучения в школах.

«Мы сохранили непрерывность, качество и доступность образования, и, несмотря на пандемию, мы успешно продолжили реализацию проектов развития школьной инфраструктуры», — сказал он.

Чхенкели отметил, что министерство предложило сразу несколько разных платформ дистанционного обучения общеобразовательным учреждениям, внедрив модель, адаптированную к интересам учащихся. Он также выделил образовательный проект «Телешкола», начатый в сотрудничестве с Первым каналом, а также запуск отдельного телеканала «Первый канал – образование».

В «Законе об общем образовании» дистанционное обучение было признано одной из форм обучения.

В течение первого семестра родителям и учащимся была предоставлена возможность самим выбирать модель обучения – с посещением школы или дистанционно. Учителям, которым приходилось работать с двойной нагрузкой, платили прибавку к зарплате.

Говоря об улучшении санитарно-гигиенических условий, Чхенкели отметил, что до начала занятий было отремонтировано примерно 800 санузлов в государственных школах.

Глава Минобразования особо подчеркнул роль учителей в преодолении существующих вызовов и назвал их «героями современности» наравне с врачами.

В школах Грузии также начался процесс внедрения программы Minecraft Education Edition, основанной на популярной среди детей игре. В пилотном проекте приняли участие 100 учителей и более 1500 школьников по всей Грузии.

По словам Чхенкели, государство оплатило обучение социально незащищенным студентов, а также назначило стипендии тем, кто учится за границей.

«По рекомендации министерства была установлена льготная политика в отношении оплаты обучения студентов – отсрочка платы за обучение или гибкий индивидуальный график. По инициативе премьер-министра была профинансирована плата за обучение до 15 тысяч социально незащищенных студентов, количество баллов которых меньше 150 тысяч. Несмотря на пандемию, молодым людям, желающим учиться за границей, было выдано более 130 стипендий», — заявил министр.

Он добавил, что 2020 год был особенно важен для сферы высшего образования в Грузии из-за запуска «мегапроекта» — Кутаисского международного университета.

Кутаисский международный университет в этом году принял первых студентов по трем англоязычным программам бакалавриата: математике, информатике и менеджменту. Эти академические программы аналогичны программам Мюнхенского технического университета. Примечательно, что вместе с грузинскими профессорами в университете читают лекции профессора ведущих университетов мира.

Министр также рассказал о планах по созданию грузино-французского университета, в рамках которого шесть французских вузов вместе с Тбилисским государственным университетом и Грузинским техническим университетом будут реализовывать программы бакалавриата и магистратуры.

Американским советом по аккредитации инженерии и технологий были расширены программы поддержки академической мобильности.

В этом году для студентов-медиков разработали учебный курс «COVID-19», после прохождения которого они могли работать в ковид-клиниках страны.

Чхенкели также напомнил, что этим летом до 70 тысяч абитуриентов смогли сдать вступительные экзамены в абсолютно безопасной обстановке.

Министр также отметил, что, несмотря на эпидемию, бенефициарам в пенитенциарных учреждениях были представлены все возможности для получения образования.

По словам Михаила Чхенкели, все успешные проекты, созданные в период пандемии, будут долгосрочными и обязательно останутся в системе образования.

Глава Минобразования считает, что в этом году стала необходимость науки и технологий для общества была очевидна, как никогда. Сейчас научно-исследовательские институты Грузии активно участвуют в мероприятиях по профилактике COVID-19.

На базе Кутаисского международного университета началась работа по созданию Центра адронной терапии. Там должны разместиться два циклотрона, один из которых будет использоваться для лечения опухолей, а другой – для научно-исследовательской работы.

Грузинские ученые активно участвуют в рамочной программе ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020. Началась подготовка к программе Horizon Europe, которая подразумевает подготовку к интеграции в европейское научное пространство, включая полноправное членство в ассоциации COST (Европейское сотрудничество в области науки и технологий).