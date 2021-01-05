В 2020 году грузинские стартапы привлекли инвестиции на сумму 25 млн. лари

Несмотря на пандемию, 2020 годы был очень успешным для Государственного агентства по инновациям и технологиям Грузии, и это объясняется привлечением грузинскими стартапами финансирования со стороны ряда крупных международных венчурных фондов, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



По мнению руководства агентства, это делает грузинскую инновационную экосистему более привлекательной и интересной для мира.



Кроме того, в рамках программы гранты на развитие стартапов выделило и само агентство. В частности, в конкурсах было выявлено 40 начинающих компаний, получивших гранты на суммы до 100 000 лари, и 8, получивших 650 000 лари



«2020 год выделялся еще и тем, что впервые в регионе началась программа акселерации «500 стартапов», в которой принимает участие «Банка Грузии». Две компании из этой программы - Cargon и Cardeal - в 2021 году отправятся летом 2021 года в Силиконовую долину. Сейчас мы работаем с 15 перспективными компаниями, которые проходят тренинги у иностранных специалистов» - заявил глава Государственного агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе.



По его словам, агентство в 2020 году профинансировано проекты на 6 млн. лари, при этм частные инвестиции в стартапы составили 25 млн. лари..



Параллельно началась программа переподготовки 3000 специалистов в сфере высоких технологий.