Стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами при Георгии Гахария будут продолжены и в будущем - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Георгия Гахария с повторным назначением премьер-министром Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В поздравительном письме Эрдоган заявил, что при Георгии Гахария стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между Турцией и Грузией будут продолжены и в будущем.

«Г-н премьер-министр, мой дорогой друг, от себя и от имени правительства Турции сердечно поздравляю вас с продолжением деятельности на посту премьер-министра после успешных выборов. Уверен, что в этот критический период, который я расцениваю как открывшееся окно возможностей для восстановления прочного мира и стабильности в регионе, при вашем мудром руководстве существующие между нашими странами дружественные отношения и стратегическое сотрудничество будут продолжены во всех сферах и в будущем», — говорится в письме президента Турции, опубликованном пресс-службой Администрации правительства Грузии.