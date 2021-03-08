Грузия получит вакцину, как и другие страны - ВОЗ

Вакцина есть, она в дороге и скоро вы ее получите, заявил в обращении к жителям Грузии в эфире телекомпании «Имеди» руководитель группы программы иммунизации Всемирной организации здравоохранения Сидхарта Санкар Дата, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Я хочу сказать грузинскому народу, что вакцина есть, она в дороге и вы получите ее также, как получили другие страны. Но мы не должны забывать, что вакцина – это не волшебный способ решения проблемы. Вновь обязательна гигиена рук, маска, дистанция. Вакцина от коронавируса защитит вас от тяжелых форм и вам не понадобится госпитализация. Вакцинация остановит смертность – это доказали клинические исследования, но мы не знаем, сколько продержится выработанный от вакцины иммунитет», — заявил Дата.

Представитель ВОЗ отметил, что пока неизвестно, понадобится ли повторная вакцинация через 6 месяцев или год, исследование проводятся во всех странах, где началась вакцинация.

Дата подчеркнул, что процент эффективности вакцин Pfizer и Astrazeneca намного выше минимальных требований ВОЗ и эти препараты прошли авторизацию организации.

Грузия должна получить первую партию вакцины Pfizer — 29 250 доз — к 22 марта. Первая партия вакцины AstraZeneca поступит в Грузию примерно в то же время.

Для получения 1 миллиона 400 тысяч доз вакцины с помощью платформы COVAX Грузия заранее заплатила 5 миллионов 300 тысяч долларов. На эту сумму страна должна получить 1 миллион 400 тысяч доз вакцины для 20% населения (700 тысяч граждан).