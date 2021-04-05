Нацбанк Грузии установил обменный курс лари на 5 апреля

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 апреля в размере 3,4343 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0067 лари по отношению к доллару.