Нацбанк Грузии установил курс лари на 7 апреля

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 апреля в размере 3,4069 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару.