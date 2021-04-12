Темпы вакцинации в Грузии необходимо ускорить в два-три раза - главный эпидемиолог

Нынешние темпы вакцинации от коронавируса в Грузии необходимо ускорить в два-три раза. Об этом сегодня на брифинге говорил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По состоянию на 11 апреля, в Грузии привиты 19 694 человек или чуть больше 0,5% населения страны. Из них 1 497 граждан были вакцинированы за последние сутки.

По мнению Гамкрелидзе, единственная причина медленных темпов вакцинации – это пассивность населения.

«В апреле-мае нам необходимо [делать] не менее трех-четырех тысяч прививок в день, в то время как среднесуточный показатель за последние две недели находится в пределах 1,1 тысячи. К сожалению, активность невысока», - заявил Гамкрелидзе.