Грузия и Таджикистан договорились о международном автомобильном сообщении

Грузия и Таджикистан оформили соглашение «О международном автомобильном сообщении» для усиления торгово-экономического сотрудничества, сообщает сегодня министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Документ был подписан на встрече в Тбилиси министра экономики Грузии Натии Турнава с министром транспорта Таджикистана Азимом Ибрагимом.

У Грузии и Узбекистана накоплен многолетний опыт сотрудничества в сфере автомобильного сообщения, а с сегодняшнего дня оно будет укреплено официальным соглашением, которое будет способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, отмечают в ведомстве.

Документ предусматривает осуществление грузовых перевозок на основании квотных разрешений на двусторонние, транзитные перевозки, в том числе транспортное сообщение в третьи страны, или из третьих стран. Их количество стороны будут определять ежегодно, на основании соглашения.

Соглашение также предусматривает регулирование правовых вопросов, связанных с автомобильными перевозками между сторонами, что поможет перевозчикам обеих стран в процессе их деятельности.